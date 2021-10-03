Озвучивал пропагандистские ролики: канадцу, который работал на ИГИЛ грозит суровое наказание

Мохаммед Халиф выехал в Сирию и присоединился к рядам террористов в 2013 году.

38-летнего гражданина Канады Мохаммеда Халифа обвинили в поддержке террористической организации ИГИЛ. Подсудимого задержали Сирийские демократические силы и отдали ФБР. Сейчас он находится в Соединенных Штатах.

Об этом информирует Министерство юстиции США.

Мохаммед Халиф родился в Саудовской Аравии. Его семья перебралась в Канаду, когда Мохаммед был еще ребенком. Там он получил хорошее образование в области компьютерных технологий и некоторое время работал в сфере IT.

Известно, что Мохаммед Халиф выехал в Сирию и присоединился в ряды террористов в 2013 году. Он присягнул на верность тогдашнему лидеру группировки Абу Бакр аль-Багдади. Главари боевиков поручили ему озвученные пропагандистских роликов и радиопередач на английском языке.

В роликах сторонников ИГИЛ призывали поехать в районы, подконтрольные группировке, чтобы присоединиться к террористам, или осуществить атаки на Западе, в частности в США, от имени "Исламского государства".

"Мохаммед Халиф не только воевал за ИГИЛ на поле боя в Сирии, но и был голосом, стоявшим за насилием. Благодаря своей якобы ведущей роли в переводе и продвижении онлайн пропаганды ИГИЛ, Халиф восхвалял террористическую группу, способствовал ее попыткам вербовки во всем мире и расширял охват видео, прославлявшие ужасные убийства и невиданную жестокость", — сказал исполняющий обязанности прокурора США в Восточном округе Вирджиния Радж Парех.

В случае доказательства вины Халифу грозит максимальное наказание — пожизненное заключение.

Напомним, что у мечети Ид-Гах в Кабуле в Афганистане взорвалась бомба. Есть погибшие и раненые. Кто именно устроил взрыв, пока неизвестно. Не исключено, что это устроили боевики "Исламского государства". После смены власти в Афганистане вырос конфликт между двумя группами боевиков.

За ракетный удар в аэропорту Кабула 30 августа взяло на себя ответственность именно ИГИЛ.

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