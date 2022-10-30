Хакеры Кремля сломали телефон Лиз Трасс, когда она занимала должность главы МИД – СМИ

Личный мобильный телефон бывшей премьер-министра Великобритании Лиз Трасс сломали хакеры, связанные с Кремлем, когда она занимала должность министра иностранных дел. Киберпреступникам удалось получить доступ к ценным данным. Оппозиция призывает к расследованию.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

Так, отмечается, что хакеры получили доступ к сверхсекретным деталям переговоров с международными партнерами, в частности касательно поставок оружия для Украины, а также частной переписки Трасс с Квази Квартенгом, который возглавил Минфин. В распоряжении киберпреступников оказалась переписка с критикой в адрес Бориса Джонсона.

"Мы должны знать, что правительство признает важность полной защиты нашей нацбезопасности… Также есть серьезные вопросы относительно того, почему и как эта информация "утекла" или ее слили именно сейчас", — заявила представитель лейбористов Иветт Купер.

Представительница либеральных демократов Лайла Моран заявила, что крайне важно разобраться, "скрыли ли информацию об изломе телефона Трасс, если он действительно был".

Инцидент с хакерами объясняет, почему Трасс была вынуждена сменить номер мобильного телефона, которым она пользовалась более десяти лет, незадолго до того, как стать премьер-министром. Тогда этот шаг вызвал озабоченность среди министров Кабинета министров и советников, которые внезапно не смогли с ней связаться.

"У нас есть министры, которые используют свои частные телефоны для ведения правительственных дел через WhatsApp и свою личную электронную почту, и это нужно немедленно прекратить. Это абсолютно безответственно", — сказал эксперт по вопросам безопасности, профессор Энтони Глиз.

Издание также сообщает, что номер мобильного телефона Трасс продавался в Интернете вместе с номерами 25 министров кабинета всего за 6,49 фунта стерлингов.

Отставка Трасс с должности премьера Великобритании

Лиз Трасс возглавляла правительство Великобритании 44 дня – это кратчайший срок в истории страны.

Она заменила в должности Бориса Джонсона. С 2021 года до назначения на пост премьера Трасс была министершей иностранных дел.

Однако 20 октября премьер-министр во время выступления на Даунинг-стрит заявила, что уходит в отставку.

25 октября она официально сложила полномочия премьер-министра Великобритании во время аудиенции с королем Чарльзом III в Букингемском дворце.

Как пишут СМИ Британии, причиной ее отставки стала радикальная налоговая реформа. Она повлекла за собой хаос в экономике, обвалила фунт стерлингов и не нашла поддержки среди бизнеса страны.

25 октября Риши Сунак стал 57-м и самым молодым премьер-министром Великобритании.

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