Хирурги воскресили сердце донора перед пересадкой младенцу

Врачи использовали специально разработанную технологию реанимации вне тела донора / © Associated Press

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Американские трансплантологи снова запустили сердце, которое остановилось у ребенка-донора, перед пересадкой его трехмесячному младенцу. Ранее всего полпроцента пересадок сердца детям делали после смерти донора от остановки органа.

Об этом пишет ScienceAlert.

Пациенткой была трехмесячная девочка, у которой возникло поражение сердечной мышцы вследствие вирусной инфекции в раннем детстве.

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Уже в возрасте одного месяца она попала в больницу с кардиогенным шоком — нарушением работы внутренних органов после того, как сердце прекратило доставку достаточно крови с кислородом. Ее состояние не поддавалось лечению медикаментами, а в больнице жизнь пациентки поддерживали с помощью аппаратов, искусственно насыщающих кровь в сердце кислородом. Поэтому ей начали искать донора, которым стал одномесячный младенец с внезапной остановкой сердца.

Реанимацию сердца провели с использованием специально разработанного аппарата. Донора подключили к системе с оксигенатором, центробежным насосом и подвесным резервуаром для сбора венозной крови. Стандартные системы поддержания жизнедеятельности органов вне тела, например, для взрослых, не подходят для детских сердец из-за их размера. Поэтому устройство было сконструировано индивидуально.

Этот случай, по словам медиков, является доказательством того, что метод так называемой реанимации на столе может быть эффективным для сохранения детских донорских сердец, которые обычно не используются после остановки кровообращения.

Ранее сообщалось, что в Украине мужчине пересадили донорское сердце.

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