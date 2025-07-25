Хірурги воскресили серце донора перед пересадкою немовляті

Лікарі використали спеціально розроблену технологію реанімації поза тілом донора / © Associated Press

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Американські трансплантологи знову запустили серце, яке зупинилося в дитини-донора, перед пересадкою його тримісячному немовляті. Раніше лише пів відсотка пересадок серця дітям робили після смерті донора від зупинки органа.

Про це пише ScienceAlert.

Пацієнткою була трьохмісячна дівчинка, у якої виникло ураження серцевого м’яза внаслідок вірусної інфекції в ранньому дитинстві.

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Вже у віці одного місяця вона потрапила до лікарні з кардіогенним шоком — порушенням роботи внутрішніх органів після того, як серце припинило постачати до них достатньо крові з киснем. Її стан не піддавався лікуванню медикаментами, а в лікарні життя пацієнтки підтримували за допомогою апаратів, які штучно насичували кров у серці киснем. Тому їй почали шукати донора, яким стало одномісячне немовля з раптовою зупинкою серця.

Реанімацію серця здійснили з використанням спеціально розробленого апарату. Донора під’єднали до системи з оксигенатором, відцентровою помпою та підвісним резервуаром для збирання венозної крові. Стандартні системи підтримки життєдіяльності органів поза тілом, наприклад, для дорослих, не підходять для дитячих сердець через їхній розмір. Тому пристрій було сконструйовано індивідуально.

Цей випадок, за словами медиків, є доказом того, що метод так званої «реанімації на столі» може бути ефективним для збереження дитячих донорських сердець, які зазвичай не використовуються після зупинення кровообігу.

Раніше повідомлялося, що в Україні чоловіку пересадили донорське серце.

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