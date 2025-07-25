Зеленський відреагував на вимогу РФ повернути "російських дітей"

Президент України Володимир Зеленський / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на нову вимогу Російської Федерації, яка стосується начебто повернення 20 дітей та 30 мешканців Курської області. За словами глави держави, в Україні «їхніх» дітей немає.

Про це Зеленський розповів під час зустрічі з журналістами.

«Я думаю, що з цим треба розбиратися. У нас їхніх дітей немає. Це якийсь новий трек пішов. В принципі, я не здивований», — сказав Зеленський

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Глава держави наголосив, що не здивований подібними заявами з боку Кремля, адже Москва вже неодноразово відповідала дзеркально на заяви України.

«В принципі, я не здивований. Чому? Тому що, коли ми говорили про нелегітимність Путіна, як можна з ним мати справу, вони взяли на „озброєння“ історію про мою нелегітимність тощо. Як тільки ми говорили, що вони не забирають своїх загиблих, вони почали нам пропонувати обмін тілами», — додав президент.

Зеленський зазначив, що раніше процес обміну тілами відбувався без зайвого розголосу, проте зараз Росія почала використовувати це як елемент медійного тиску.

«Хоча до цього на полі бою це відбувалось немедійно, спокійно, тихо, ніхто не робив такий медійний тиск, який вони зробили. А зараз, бачите, вони зрозуміли, що вони передали нам „рускіх“, і потім зрозуміли, що цей тиск вже працює проти них. Хоча вони проговорювали це питання. Безумовно, обмін тілами — це важливо, важливо повертати своїх», — розповів президент.

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Варто зазначити, що заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко розповів, що Україна отримує тіла своїх полеглих захисників від Росії у дедалі гіршому стані. Це пов’язано з тим, що російські окупанти не дотримуються необхідних умов для їхнього зберігання, грубо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, на зустрічі з журналістами Зеленський розкрив важливі подробиці про новий законопроєкт щодо НАБУ і САП. Він запевнив — його законопроєкт щодо НАБУ та САП передбачає, що антикорупційні органи не підпорядковуватимуться генпрокурору.

Глава держави також заявив, що наразі Україна працює з партнерами, щоб якомога швидше купити Patriot. Зі слів президента України, є запит на 10 таких систем ППО.

Раніше ми повідомляли, що президент розповів, що наразі окупаційна армія РФ не просувається на фронті та не має серйозних проривів. Натомість окупанти роблять військово-інформаційні операції.

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