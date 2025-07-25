Зеленский отреагировал на требование РФ вернуть "российских детей"

Президент Украины Владимир Зеленский / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленскийотреагировал на новое требование Российской Федерации, которое касается якобы возвращения 20 детей и 30 жителей Курской области. По словам главы государства, в Украине «их» детей нет.

Об этом Зеленский рассказал во время встречи с журналистами.

«Я думаю, что с этим надо разбираться. У нас их детей нет. Это какой-то новый трек пошел», — сказал Зеленский

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Глава государства подчеркнул, что не удивлен подобными заявлениями со стороны Кремля, ведь Москва уже неоднократно отвечала зеркально на заявления Украины.

«В принципе, я не удивлен. Почему? Потому что, когда мы говорили о нелегитимности Путина, как можно с ним иметь дело, они взяли на „вооружение“ историю о моей нелегитимности и т.д. Как только мы говорили, что они не забирают своих погибших, они начали нам предлагать обмен телами», — добавил президент.

Зеленский отметил, что ранее процесс обмена телами происходил без лишней огласки, однако сейчас Россия начала использовать это как элемент медийного давления.

«Хотя до этого на поле боя это происходило немедийно, спокойно, тихо, никто не делал такое медийное давление, которое они сделали. А сейчас, видите, они поняли, что они передали нам „русских“, и потом поняли, что это давление уже работает против них. Хотя они проговаривали этот вопрос. Безусловно, обмен телами — это важно, важно возвращать своих», — рассказал президент.

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Стоит отметить, что заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко рассказал, что Украина получает тела своих павших защитников от России во все худшем состоянии. Это связано с тем, что российские оккупанты не соблюдают необходимые условия для их хранения, грубо нарушая нормы международного гуманитарного права.

Напомним, на встрече с журналистами Зеленский раскрыл важные подробности о новом законопроекте по НАБУ и САП. Он заверил — его законопроект по НАБУ и САП предусматривает, что антикоррупционные органы не будут подчиняться генпрокурору.

Глава государства также заявил, что сейчас Украина работает с партнерами, чтобы как можно скорее купить Patriot. По словам президента Украины, есть запрос на 10 таких систем ПВО.

Ранее мы сообщали, что президент рассказал, что сейчас оккупационная армия РФ не продвигается на фронте и не имеет серьезных прорывов. Зато оккупанты делают военно-информационные операции.

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