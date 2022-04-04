IKEA пока отказывается от использования украинской древесины

В связи с войной в Украине компания не может "безопасно проводить аудит цепочек поставок древесины в стране, чтобы проверить соответствие и законность происхождения древесины".

Шведская компания IKEA, известная как ритейлер мебели и товаров для дома, пока отказывается от использования древесины украинского происхождения.

Такое решение в компании объясняют «невозможностью проверить легальность древесины» после 24 февраля, о чем говорится в письме за подписью менеджера по развитию закупок IKEA Роберта Олссона в адрес украинских поставщиков древесины, находящегося в распоряжении «Схем» (проект Радио Свобода). Письмо датировано 25 марта.

«IKEA приостановила глобальные закупки древесины из Украины, заготовленной после 24 февраля 2022 года, к дальнейшим распоряжениям. Древесина, заготовленная после этой даты, не будет использоваться, потому что ее легальность невозможно проверить», – говорится в письме.

Исходя из письма IKEA, такие же меры шведская компания применила к Беларуси, хотя на полтора месяца позже – с 8 апреля. Также с 8 апреля IKEA планирует сократить примерно 85% поставок древесины из России, ожидая, что поставщики снизят зависимость от русской древесины.

В начале марта IKEA сообщила, что временно приостанавливает свою деятельность в РФ и Белоруссии. В частности, это решение касалось всего экспорта и импорта в эти страны и из них, а также всех производственных и розничных сделок IKEA.

В пресс-службе IKEA подтвердили, что в связи с войной в Украине компания не может «безопасно проводить аудит цепочек поставок древесины в стране, чтобы проверить соответствие и законность происхождения древесины».

«Поэтому IKEA приостановила закупку древесины в Украине к дальнейшему сообщению. (...) После того, как ситуация улучшится и станет более безопасной, мы обязуемся как можно быстрее возобновить работу с нашими партнерами в Украине», – сообщили в IKEA.

Дизайн-студия из Санкт-Петербурга "Люксорта-сервис" планирует создать свой аналог IKEA. Компания подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака "ИДЕЯ".

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды со ссылкой на заявление директора компании Константина Кукоева.

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