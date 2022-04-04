IKEA поки відмовляється від використання деревини українського походження

У зв’язку із війною в Україні компанія не може «безпечно проводити аудит ланцюжків постачання деревини в країні, щоб перевірити відповідність та законність походження деревини».

Шведська компанія IKEA, що відома, як ритейлер меблів і товарів для дому, поки відмовляється від використання деревини українського походження.

Таке рішення у компанії пояснюють «неможливістю перевірити легальність деревини» після 24 лютого, про що йдеться у листі за підписом менеджера з розвитку закупівель IKEA Роберта Олссона на адресу українських постачальників деревини, який є у розпорядженні «Схем» (проєкт Радіо Свобода). Лист датований 25 березня.

«IKEA призупинила глобальні закупівлі деревини з України, заготовленої після 24 лютого 2022 року, до подальших розпоряджень. Деревина, заготовлена після цієї дати, не буде використовуватися, тому що її легальність неможливо перевірити», – йдеться у листі.

Виходячи з листа IKEA, такі самі заходи шведська компанія застосувала до Білорусі, хоча на півтора місяці пізніше – з 8 квітня. Також з 8 квітня IKEA планує скоротити приблизно 85% поставок деревини з Росії, очікуючи, що постачальники зменшать залежність від російської деревини.

На початку березня IKEA повідомила, що тимчасово призупиняє свою діяльність в РФ та Білорусі. Зокрема, це рішення стосувалося всього експорту та імпорту в ці країни та з них, а також всіх виробничих і роздрібних операцій IKEA.

В пресслужбі IKEA підтвердили, що у зв’язку із війною в Україні компанія не може «безпечно проводити аудит ланцюжків постачання деревини в країні, щоб перевірити відповідність та законність походження деревини».

«Тому IKEA призупинила закупівлю деревини в Україні до подальшого повідомлення. (...) Після того, як ситуація покращиться та стане більш безпечною, ми зобов’язуємось якнайшвидше відновити роботу з нашими партнерами в Україні», – повідомили в IKEA.

Дизайн-студія із Санкт-Петербурга "Люксорта-Сервіс" планує створити свій аналог IKEA. Компанія подала заявку до Роспатенту на реєстрацію товарного знака "ИДЕЯ".

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди з посиланням заяву директора компанії Костянтина Кукоєва.

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