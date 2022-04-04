В любом случае будет мир… Он не может быть без победы – Зеленский

В любом случае будет мир… Он не может быть без победы – Зеленский

По словам президента, победа может быть в дипломатическом формате. Параллельно с боевыми шагами нашей армии.

В любом случае, на территории Украины точно будет мир. Но мир не может быть без победы.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам на брифинге, находясь в Буче 4 апреля.

"Я считаю, что в любом случае на территории Украины точно будет мир. Украина не может жить в войне, потому что мы находимся в Европе, находимся в 21 веке. И мы стремимся к миру. И мы достойны его, и заслужили это. И этот народ это показал, и Вооруженные силы это показали", – сказал президент.

Зеленский отметил, что должен быть мир в нашем государстве, но мир не может быть без победы. "Победа может быть в дипломатическом формате. Параллельно с боевыми шагами нашей армии. Боевые шаги наша армия демонстрирует ежедневно, но это непросто, мы не хотим потерять миллионы людей. Поэтому должен быть тот или иной диалог", – резюмировал президент.

Напомним, по состоянию на 2 апреля, по данным Минобороны, ВСУ освободили от оккупантов всю Киевскую область.

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