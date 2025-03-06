Ирландия может отправить спецназ в Украину: зачем это нужно

Принятый закон устраняет барьер и позволяет привлекать ирландских спецназовцев для охраны дипломатических учреждений и граждан в горячих точках.

Правительство Ирландии одобрило законопроект, позволяющий отправлять спецназовцев за границу для выполнения охранных задач.

Об этом сообщают Irish Independent и The Irish Times.

Согласно заявлению Министерства обороны Ирландии, эти законодательные изменения особенно важны для защиты посольств, поддержки ирландских граждан и выполнения задач по ближней охране за пределами страны.

Как пишет The Irish Times, элитное подразделение Army Ranger Wing (ARW) планировалось направить в Украину еще в 2022 году для охраны ирландских официальных лиц. Однако из-за юридических пробелов правительство в Дублине получило вывод, что действующее законодательство не позволяет военным выполнять охранные миссии за рубежом.

Поэтому Министерство иностранных дел Ирландии вынуждено было нанимать частную охранную компанию для защиты ирландского посла в Украине Весы Хилли и сотрудников дипмиссии в Киеве.

Напомним, правительство Ирландии разрабатывает предложения, чтобы новоприбывшим беженцам из Украины не предоставлять бесплатное жилье. Новое правило начнет действовать с марта 2025 года.

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