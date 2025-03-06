Ірландія може відправити спецназ до України: для чого це потрібно

Прийнятий закон усуває бар’єр та дозволяє залучати ірландських спецпризначенців для охорони дипломатичних установ та громадян у гарячих точках.

Уряд Ірландії схвалив законопроєкт, що дозволяє відправляти спецпризначенців за кордон для виконання охоронних завдань.

Про це повідомляють Irish Independent і The Irish Times.

Згідно із заявою Міністерства оборони Ірландії, ці законодавчі зміни особливо важливі для захисту посольств, підтримки ірландських громадян та виконання завдань із ближньої охорони за межами країни.

Як пише The Irish Times, елітний підрозділ Army Ranger Wing (ARW) планували направити до України ще у 2022 році для охорони ірландських офіційних осіб. Однак, через юридичні прогалини уряд у Дубліні отримав висновок, що чинне законодавство не дозволяє військовим виконувати охоронні місії за кордоном.

Через це Міністерство закордонних справ Ірландії змушене було наймати приватну охоронну компанію для захисту ірландського посла в Україні Терези Хіллі та співробітників дипмісії в Києві.

Нагадаємо, уряд Ірландії розробляє пропозиції, щоб новоприбулим біженцям із України не надавати безкоштовне житло. Нове правило почне діяти від березня 2025 року.

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