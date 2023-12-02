Из Эстонии могут депортировать людей, желающих получить гражданство РФ

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что власти рассматривают возможность депортации людей, которые решат получить гражданство России.

Об этом говорится в ее ответе на письмо члена парламента Александра Чаплыгина, пишет Postimees.

"Тот факт, что человек, проживавший в Эстонии, решил получить гражданство Российской Федерации в то время, когда Россия совершает нападения на Украинское государство и народ, свидетельствует, что при необходимости в рамках мобилизации он готов вступить в армию РФ и принять участие в нападениях на Украину", – заявила Каллас.

Она отметила, что из независимых СМИ человек, длительно проживший в Эстонии, имел возможность составить настоящее представление о нападениях России на Украину и об отношении свободного, демократического мира к нападениям России на Украину и при этом добровольно решил принять российское гражданство, это явный сигнал. который эстонское государство не может игнорировать.

Кая Каллас отметила, что заявление министра внутренних дел Лаури Ляенеметса о поиске способа депортировать тех, кто решит получить гражданство России, является официальной позицией эстонского правительства.

Премьер-министр напомнила, что согласно статье 241 "Закона об иностранцах" вид на долгосрочное проживание в Эстонии может быть аннулирован в случае, если иностранец представляет угрозу общественному порядку и национальной безопасности.

Напомним, Эстония может закрыть границу с Россией.

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