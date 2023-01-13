Израиль передаст Украине технологии для борьбы с беспилотниками — посол

До этого Израиль ограничивался предоставлением Украине только гуманитарной помощи.

Украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что для защиты от атак государства-террориста Украина официально получит израильские технологии, связанные с разумным оповещением о ракетах и дронах.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на заявление украинского дипломата в "Медиацентре Украины".

"Продолжается работа по передаче израильских технологий, связанных с разумным оповещением о ракетах и дронов. То есть эта технология официально передается израильской стороной. И я думаю, что через некоторое время мы получим ее полностью", — сказал Корнийчук.

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С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Израиль ограничивается предоставлением Украине гуманитарной помощи, отказывая Киеву в военной технике и не допуская передачи третьими странами оружия, содержащего израильские комплектующие.

Известно, что Израиль разворачивает системы борьбы с беспилотниками вдоль своих границ с сектором Газа, Ливаном и Сирией и считается мировым лидером в разработке технологии, в которую вовлечены несколько израильских компаний – Israel Aerospace Industries, Elbit, MCTECH, Spear и Avnon Group.

Израильские системы были развернуты Азербайджаном в ходе конфликта с Арменией, а также были проданы в США и страны Латинской Америки, Африки и Восточной Европы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что Израиль может предоставить Украине современные системы ПВО, чтобы оградить украинцев от ракетных ударов.

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