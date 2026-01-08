Как Европа может спасти Гренландию от Трампа: Politico назвал варианты действий

Гренландия / © Associated Press

Президент Америки Дональд Трамп хочет, чтобы США владели Гренландией. Проблема в том, что Гренландия уже принадлежит Дании, и большинство гренландцев не хотят становиться частью США. Особенно тревожит европейцев, что эта стратегия очень напоминает имперские подходы Владимира Путина.

Об этом пишет Politico.

По данным издания, политики больше не игнорируют усиленную риторику американского лидера и отчаянно ищут план остановить его.

«Мы должны быть готовы к прямой конфронтации с Трампом. У него агрессивное настроение, и мы должны быть готовы», — заявил дипломат ЕС, ознакомленный с текущими дискуссиями.

Как ЕС может остановить Трампа- издание называет четыре варианта

Вариант 1: найти компромисс

Переговоры, в результате которых Трамп выйдет с чем-то, что он сможет продать как победу, а Дания и Гренландия смогут сохранить лицо, это, пожалуй, самый быстрый путь выхода из этой ситуации.

Бывший высокопоставленный чиновник НАТО предложил, чтобы Североатлантический союз выступил посредником между Гренландией, Данией и США, как это было во время споров между членами НАТО Турцией и Грецией. Союзники по НАТО также обдумывают новые предложения Трампа, которые могли бы усилить безопасность арктического острова, несмотря на распространенное мнение, что любая прямая угроза со стороны российских и китайских кораблей на этой территории преувеличена.

Вариант 2: предоставить Гренландии огромную сумму денег

ЕС и Дания пытаются убедить жителей Гренландии, что могут предложить им лучшие условия.

Согласно проекту предложения Еврокомиссии, опубликованному в сентябре, Брюссель планирует более чем удвоить расходы на Гренландию с 2028 года в рамках долгосрочных бюджетных планов, разработанных после того, как Трамп начал заявлять о претензиях на принадлежащую Дании территорию.

Привлекательное предложение от Дании и ЕС может оказаться достаточным, чтобы удержать гренландцев от попадания под влияние Америки.

Вариант 3: ответные экономические меры

В ЕС есть один мощный политический инструмент, который можно было бы использовать для сдерживания президента США: инструмент против принуждения, «торговая базука», созданная после первого срока Трампа в Белом доме, позволяющая Евросоюзу принимать ответные меры на торговую дискриминацию.

Вариант 4: ввод войск

Если США все-таки решат захватить Гренландию военной силой, европейцы мало что смогут сделать, чтобы это предотвратить.

С юридической точки зрения, Дания может быть вынуждена ответить военными мерами: согласно постоянному указу 1952 года, войска страны должны «немедленно вступить в бой, не дожидаясь и не требуя приказов» в случае нападения на территорию Дании. Хотя эти силы вряд ли смогут противостоять вторжению США, они будут действовать как сдерживающий фактор.

Напомним, Дональд Трамп и его команда обсуждают несколько сценариев по приобретению Гренландии, не исключая возможность привлечения американских вооруженных сил.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, Трамп четко подчеркнул, что приобретение Гренландии является приоритетом национальной безопасности США и имеет критическое значение для сдерживания противников в Арктическом регионе. США называют остров стратегически важным и ключевым для национальной безопасности.

Между тем, сенатор Рубен Гальего объявил о намерении внести резолюцию, запрещающую США любое вторжение в Гренландию. Политик призывает не разрешать Трампу действовать импульсивно и вмешиваться в дела других стран.