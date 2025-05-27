Кандидат в президенты Польши Навроцкий сдал тест на наркотики (фото)

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий

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Кароль Навроцкий, который баллотируется в президенты Польши, сдал тест на наркотики. Теперь он хочет, чтобы его конкурент — мэр Варшавы Рафал Тшасковский — сделал то же самое.

Об этом он написал в сети Х

«Поляки хотят быть уверенными, что будущий президент полностью здоров. Вот почему я прошел тест на наркотики. Результат, конечно, был отрицательным. Теперь очередь господина Рафала! Наберись смелости! Если ты чист, тебе нечего бояться!», — написал он.

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Напомним, ранее мы писали о том, что кандидат в президенты Польши Навроцкий был сутенером и «заказывал» проституток

Сам Кароль Навроцкий написал в Х, что сегодня в Польше проблемой является «политическая проституция, которая хочет отдать Польшу за иностранные деньги». Он заявил, что за эту статью подаст на издание Onet в суд.

Заметим, что Навроцкий известен своими антиукраинскими взглядами. Недавно он заявил, что против вступления Украины в НАТО