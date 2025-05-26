Кандидат в президенты Польши Навроцкий был сутенером и "заказывал" проституток — СМИ

Кароль Навроцкий / © Associated Press

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Польское издание Onet опубликовало расследование, где утверждает, что кандидат в президенты страны Кароль Навроцкий заказывал проституток для гостей отеля, когда работал там охранником. Речь идет о Grand Hotel в городе Сопот.

Премьер-министр Дональд Туск публично обвинил Навроцкого в сутенерстве дважды. 8 мая, написал на портале Х, он обвинил лидера PiS Ярослава Качинского:

«Ты знал обо всем, Ярослав. О связях (Навроцкого — Ред.) с гангстерами, о „знакомстве с девушками“, о квартире любви в Музее Второй мировой войны, о мошенничестве с квартирой и других делах, которые до сих пор остаются скрытыми. Вся ответственность за эту катастрофу ложится на тебя!»

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И во второй раз, во время своего выступления в Сейме 20 мая Туск сказал: «Возможно, среди ваших поклонников есть люди, которые не хотят видеть президентом кого-то, кто был охранником у ворот, в казино, в эскорт-агентстве».

Журналисты разыскали десятки людей, знавших Навроцкого, работавших в Grand Hotel, были полицейскими Сопота или обращались в преступном мире. Они утверждали, что слышали сутенерские слухи о Навроцком, многие говорили, что каждый, кто работал в охране гостиницы, «должен» сотрудничать с сутенерами.

Гранд-отель в Сопоте. Фото Onet

Через месяцы журналистам удалось выйти на двух свидетелей — бывших друзей Навроцкого, работавших с ним в охране отеля.

Первым свидетелем является друг Навроцкого со времен изучения истории в Гданьском университете. Он был одним из нескольких студентов-историков, которых Навроцкий пригласил охранять отель.

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«Я видел, как в гостиницу приходили проститутки — это было трудно не заметить. Я предполагал, что у них какая-то договоренность с охраной, но это меня не интересовало. Однажды, во время вечерней смены, Кароль спросил меня, не хочу ли я подзаработать, потому что он и группа охранников зарабатывают, предоставляя проституток гостям отеля. Моя роль заключалась в том, что если парень спрашивает меня, где можно познакомиться с девушками, я должен сообщить Каролю… Я должен получить за это свою долю. Не скажу, что я расстроен — я не лицемерю. Позже Кароль похвастался мне, что именно он был творцом этой сети», — рассказал знакомый кандидата в президенты.

Другой собеседник заявил, что собственными глазами видел, как Навроцкий зашел в гостиницу с проституткой и ее «хранителем».

Сам Кароль Навроцкий написал в Х, что сегодня в Польше проблема «политическая проституция, которая хочет отдать Польшу за иностранные деньги». Он заявил, что за эту статью подаст на издание Onet в суд.

Заметим, что Навроцкий известен своими антиукраинскими взглядами. Недавно он заявил, что против вступления Украины в НАТО.

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