Китай заставил удалить видео разговора Си Цзиньпина с Путиным о бессмертии

Си Цзиньпин и Путин / © Associated Press

Центральное телевидение Китая (CCTV) потребовало удалить видео Reuters, на котором зафиксирован разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина о возможности продления жизни до 150 лет и даже достижения бессмертия.

Об этом говорится в сообщении агентства Reuters.

Разговор был записан, когда Си Цзиньпин и Владимир Путин шли на парад в Пекине, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны.

Китайский лидер сказал, что «раньше люди редко доживали до 70 лет», а сейчас в этом возрасте «ты все еще ребенок».

В ответ Путин заявил, что развитие биотехнологий и пересадка органов в перспективе могут приблизить человека к бессмертию.

Си отметил, что «шанс дожить до 150 лет есть уже в этом веке».

Reuters смонтировало ролик на основе полученных материалов и распространило его среди тысяч подписчиков по всему миру.

После этого юридический отдел CCTV обвинил агентство в нарушении условий использования записи, заявив в письме, что «редакционная обработка привела к явному искажению фактов и заявлений, содержащихся в лицензированной трансляции».

Видео было удалено, однако в редакции с претензиями не согласились.

«Мы внимательно изучили опубликованные материалы и не нашли оснований считать, что давняя приверженность Reuters к точной и беспристрастной журналистике была скомпрометирована», — подчеркнули в агентстве.

Российский диктатор Путин подтвердил, что говорил с Си на тему возможности продления жизни до 150 лет и потенциального бессмертия.

«Современные средства и оздоровления, и медицинские средства, даже там хирургические всякие [операции], связанные с заменой органов, позволяют человечеству надеяться на то, что активная жизнь будет продолжаться не так, как сегодня, а существенным образом продолжительность жизни увеличится», — сказал он на пресс-конференции.

В октябре Путину исполнится 73, при этом он, находясь у власти уже четверть века, обеспечил возможность править Россией до 2036 года.

Напомним, в китайской соцсети Weibo был заблокирован поисковый запрос «150 лет» после распространения записи разговоров Путина и Си о долголетии.