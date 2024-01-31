"Когда начинают говорить о мирных переговорах...": Науседа предупредил о ловушке для Европы

Президент Литвы предупредил, что "пацифистские настроения", когда речь идет о переговорах РФ и Украины, несут угрозу Западу.

Запад может снова оказаться в ловушке российского так называемого "телефонного права", если мирные переговоры начнутся на условиях России, а не Украины.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на слова президента Литвы Гитанаса Науседи в ходе дискуссии в Центре восточноевропейских исследований.

Говоря о возможных переговорах между страной-агрессорой и Украиной, он предупредил о возможной ловушке.

"Когда я вижу, что снова и снова, особенно по положению на фронте, возникают пацифистские настроения, когда начинают говорить о мирных переговорах... Я думаю, что мы снова попадаем в ту же ловушку и возвращаемся к вере в телефонное право, которое раньше имело место, а теперь это так называемые мирные переговоры", – заявил он.

Издание отмечает, что речь шла о телефонных переговорах, которые в первые месяцы после начала полномасштабной войны РФ против Украины с главой Кремля Владимиром Путиным вел президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Как было в случае с телефонным правом, так и в случае с мирными переговорами – России нужно не соглашение, а просто снова обмануть Запад, выиграть время, консолидировать свои силы и напасть на нас с новой силой. Возможно, в этот раз не только на Украину, но и на всех нас", – сказал Науседа.

По его словам, Литва в этом случае проводила "политику развеивания иллюзий".

Он также выразил недовольство тем, что в Евросоюзе медленно готовят 13 пакет санкций против России.

"С санкциями мы продвигаемся очень медленно, иногда даже неоправданно медленно", – посетовал президент Литвы.

В то же время Науседа выразил "крайнюю обеспокоенность" сохранением США внимания к ЕС, независимо от результатов выборов в ноябре 2024 года.

"Это нужно не Литве или Латвии, это то, что нужно всему ЕС. Мы не можем гарантировать этого сегодня, но нам не следует бояться каких-либо апокалиптических сценариев того, что произойдет, если тот или иной человек выиграет выборы", – отметил он.

Напомним, западные СМИ пишут, что российский президент, вероятно, готов воевать, по меньшей мере, до 2028 года, ведь Россия активно наращивает ресурсы и перестраивает экономику. К сожалению, потенциал для этого у нее есть.

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