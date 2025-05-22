Когда Россия нападет на Финляндию: первые прогнозы

Россия остается самой большой угрозой национальной безопасности Финляндии / © Associated Press

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Россия продолжит наращивание сил у финских границ после окончания войны в Украине. Финские военные наблюдают умеренные приготовления к строительству инфраструктуры армии РФ вблизи общей границы.

Об этом сообщил глава стратегического планирования Сил обороны Финляндии генерал-майор Сами Нурми, пишет The Guardian.

«Как только, надеемся, закончится война в Украине, россияне начнут возвращать воевавшие в Украине войска, особенно сухопутные войска», — прогнозирует финский генерал-майор Сами Нурми.

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По его словам, Финляндия очень пристально смотрит за действиями российских сил у границы.

«Пока нет непосредственной военной угрозы для Финляндии или НАТО. Также нужно оценить: готовятся они отправить больше войск в Украину или готовятся наращивать свои силы вблизи нашей границы. Но я думаю, что они делают и то и другое», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Финляндия завершила строительство первого участка металлического барьера протяженностью 35 километров вдоль своей восточной границы с Россией Общая протяженность забора достигнет 200 километров с более чем 1300 км общей границы.