Коли Росія нападе на Фінляндію: перші прогнози

Росія залишається найбільшою загрозою для національної безпеки Фінляндії / © Associated Press

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Росія продовжить нарощування сил біля фінських кордонів після закінчення війни в Україні. Фінські військові спостерігають помірні приготування до будівництва інфраструктури армії РФ поблизу спільного кордону.

Про це повідомив очільник стратегічного планування Сил оборони Фінляндії генерал-майор Самі Нурмі, пише The Guardian.

«Щойно, сподіваємося, закінчиться війна в Україні, росіяни почнуть повертати війська, які воювали в Україні, особливо сухопутні війська», — прогнозує фінський генерал-майор Самі Нурмі.

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З його слів, Фінляндія дуже уважно стежить за діями російських сил біля кордону.

«Наразі немає безпосередньої військової загрози для Фінляндії або НАТО. Також потрібно оцінити: готуються вони відправити більше військ до України чи готуються нарощувати свої сили поблизу нашого кордону. Але я думаю, що вони роблять і те, і інше», — додав він.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія завершила будівництво першої ділянки металевого бар’єру завдовжки 35 кілометрів уздовж свого східного кордону з Росією. Загальна довжина огорожі сягне 200 кілометрів з понад 1300 км спільного кордону.