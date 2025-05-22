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Коли Росія нападе на Фінляндію: перші прогнози
Низка «маркерів» свідчать, що РФ у майбутньому може готуватись до наступу проти Фінляндії.
Росія продовжить нарощування сил біля фінських кордонів після закінчення війни в Україні. Фінські військові спостерігають помірні приготування до будівництва інфраструктури армії РФ поблизу спільного кордону.
Про це повідомив очільник стратегічного планування Сил оборони Фінляндії генерал-майор Самі Нурмі, пише The Guardian.
«Щойно, сподіваємося, закінчиться війна в Україні, росіяни почнуть повертати війська, які воювали в Україні, особливо сухопутні війська», — прогнозує фінський генерал-майор Самі Нурмі.
З його слів, Фінляндія дуже уважно стежить за діями російських сил біля кордону.
«Наразі немає безпосередньої військової загрози для Фінляндії або НАТО. Також потрібно оцінити: готуються вони відправити більше військ до України чи готуються нарощувати свої сили поблизу нашого кордону. Але я думаю, що вони роблять і те, і інше», — додав він.
Раніше повідомлялося, що Фінляндія завершила будівництво першої ділянки металевого бар’єру завдовжки 35 кілометрів уздовж свого східного кордону з Росією. Загальна довжина огорожі сягне 200 кілометрів з понад 1300 км спільного кордону.