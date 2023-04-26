Когда в Польше начнет работу центр по ремонту переданных Украине танков Leopard

В соседней Польше на заводе "Bumar-Łabędy" в Гливице будет проходить обслуживание и ремонт танков Leopard 2А4 и 2А6, на которых воюют ВСУ. Уже в мае откроется сервисный центр.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает издание PAP.

Польский чиновник напомнил, что на днях он вместе с украинским и немецким коллегами подписал в Рамштайне соглашение о создании в Польше Центра технического обслуживания и ремонта основных боевых танков Leopard 2 Украины. Кстати, в Гливице ремонтируют и модернизируют польские танки семейства Т-72.

В мае в Польше начнет работу сервисный центр по ремонту украинских танков Leopard 2. Фото: Минобороны Польши

"В течение 20 лет экипаж Bumaru-Łabędy ремонтирует, обслуживает и модернизирует танки Leopard 2. Это очень ценные знания, очень ценные навыки", — сообщил Блащак.

По его словам, в Украину уже есть или вскоре будут доставлены два батальона танков Leopard 2 в версиях A4 и A6.

Центр по ремонту украинских Leopard 2 в Польше. Фото: Минобороны Польши.

Как сообщалось, немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что страны НАТО передадут ВСУ два батальона с немецкими танками Leopard 2 и четыре — из Leopard 1. В общей сложности речь идет о 160 единицах.

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