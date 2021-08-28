Коронавирус не был биологическим оружием - американская разведка

При этом разведслужбы США так и не пришли к единому выводу относительно происхождения коронавируса.

Разведка США в своем докладе о происхождении коронавируса пришло к выводу о том, что он не был разработан в качестве биологического оружия.

Соответствующий документ был опубликован на сайте офиса директора американской Национальной разведки.

"Большинство ведомств также дают оценку с низкой степенью уверенности, что SARS-CoV-2, вероятно, не был создан методами генной инженерии, однако два ведомства считают, что нет достаточно свидетельств для того, чтобы давать ту или иную оценку по этому поводу", — говорится в документе.

При этом разведслужбы США так и не пришли к единому выводу относительно происхождения вируса и их мнения до сих пор расходятся. Две гипотезы являются правдоподобными: естественный контакт с зараженным животным и инцидент в лаборатории.

Также разведка США заявила, что власти КНР не знали о новом вирусе до начала вспышки заболевания.

По оценке американской разведки, вирус, вероятно, возник и привел к заражению человека посредством первоначального малого по масштабам контакта, который произошел не позднее ноября 2019 года. А первый известный ряд случаев заболевания COVID-19 имел место в Ухане, в Китае, в декабре 2019 года.

Окончательную оценку происхождения коронавируса не получится узнать без содействия Китая.

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Невозможно предоставить более четкое объяснение происхождения COVID-19 до тех пор, пока новая информация не позволит определить конкретный путь, по которому произошел первоначальный естественный контакт с животным, или же установить, что лаборатория в Ухане работала с SARSCoV-2 или близким к нему вирусом-предшественником до того, как появился COVID-19.

Но Пекин в настоящий момент продолжает препятствовать глобальному расследованию, не хочет делиться информацией и винит другие страны, в том числе Соединенные Штаты Америки.

"Эти действия отражают частично то, что правительство Китая само не уверено в том, к чему может привести расследование, а также их обеспокоенность тем, что международное сообщество использует эту тему для оказания политического давления на Китай", — резюмируют в разведсообществе США.

Напомним, эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые прибыли в Китай, чтобы исследовать происхождение коронавируса, заявили, что невозможно установить, как SARS-CoV-2 попал на рынок в Ухане. В то же время они считают, что вряд ли он распространился с китайской лаборатории.

В исследовании ученых из Кембриджского, Гавайского университетов и Потсдамского института изучения изменений климата ученые зафиксировали изменения типа растительности в китайской провинции, что создало среду для распространения летучих мышей, которые являются носителями SARS-CoV-2.

Напомним:

Главный республиканец Комитета по иностранным делам Палаты представителей Мак Маккол обнародовал отчет с утверждениями о наличии доказательств того, что коронавирус вышел из лаборатории Уханьского института вирусологии (WIV).

Уханьского института вирусологии (WIV). Всемирная организация здравоохранения также провела расследование причин пандемии и в своем отчете пришла к выводу, что риск несчастного случая был "чрезвычайно низким". В отчете говорится, что "не было сообщений о респираторных заболеваниях, совместимых с COVID-19 в течение недель/месяцев до декабря 2019 года, а также не было серологических свидетельств инфекции у рабочих в результате серологического скрининга на SARS-CoV-2".

В свою очередь генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус признал, что "преждевременно" исключать версию утечки COVID-19 из лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае.

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