Глава Совбеза РФ Дмитрий Медведев / © Associated Press

Американский Институт изучения войны прокомментировал последние заявления главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева по поводу Финляндии. В ISW отметили, что они «непосредственно отражают ложные оправдания Кремлем его вторжения в Украину».

Об этом говорится в отчете ISW за 8 сентября.

В частности Медведев обвинил Финляндию в «исторических связях» с нацистской Германией и желании в 1940-х годах расширить свои границы, включив в них Восточную Карелию, Ленинград и Кольский полуостров.

Бывший президент РФ также назвал действующее финское правительство «русофобским», а вступление в НАТО — подготовку к войне против России, игнорируя тот факт, что отказ Финляндии от военного нейтралитета был прямым ответом на полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году. Медведев заявил, что НАТО использует Финляндию в качестве «плацдарма для нападения» на Россию.

«Заявления Медведева за 8 сентября о якобы преследовании Финляндией этнических россиян, уничтожении русской культуры, связях с нацизмом и угрозе безопасности России прямо параллельны заявлениям, которые Кремль использовал для оправдания своих вторжений в Украину в 2014 и 2022 годах», — заявил он.

В частности, ISW обращает внимание на использование Медведевым фразы «коренные причины» — формулировка, на которую кремлевские чиновники неоднократно ссылались, чтобы оправдать полномасштабное вторжение России в Украину. В Москве утверждают, что любое будущее мирное урегулирование в Украине должно устранить «коренные причины» войны, под которыми подразумевают расширение НАТО на восток и якобы дискриминацию Украиной русскоязычного населения.

При этом, добавляют в Институте, угрозы Медведева Финляндии не уникальны, а скорее часть постоянных усилий Кремля, направленных на угрозы государствам НАТО и оправдание будущей российской агрессии.

Авторы отчета напоминают заявления помощника президента России и бывшего секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева от 13 марта. Тогда он утверждал, что Финляндия якобы пыталась «истребить» славянское население и что Запад превращает ее в «плацдарм» для агрессии против России. Ранее, в 2023 году, Путин заявлял, что НАТО «затянуло» Финляндию в альянс и что с этой страной «будут проблемы».

По наблюдениям аналитиков, российские чиновники все чаще ссылаются на нарративы об исторических связях Финляндии с Россией, а российские информационные операции, направленные против Финляндии, давно охватывают такие темы, как история Финляндии как союзника нацистов во время Второй мировой войны, намерение Финляндии вернуть утраченные территории и подготовка Запада к использованию ее для угрозы северо-западной России.

«Кремль использует тот же сценарий, который он применял против Украины, в отношении стран НАТО, таких как Финляндия и страны Балтии, чтобы создать информационные условия для возможной будущей российской агрессии», — констатирует ISW.

Что предшествовало

Накануне бывший президент России Дмитрий Медведев, ныне занимающий должность заместителя главы Совета безопасности РФ, опубликовал статью на сайте российского государственного агентства ТАСС, в которой выступил с угрозами в адрес Финляндии. Статья называется «Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность».

Чиновник, в частности, обвинил Финляндию в том, что она проводит «конфронтационный курс на подготовку к войне с Россией» и «готовит плацдарм для нападения» на нее. В этой связи он прямо угрожает Хельсинки: «Противостояние с нами может привести к краху финской государственности уже навсегда».