Курс валют на 10 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 10 января. По сравнению с предыдущим днем доллар США вырос на 3 копейки и составляет 38,22 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 38,22 (+3 коп.)

Курс евро

1 евро – 41,81 (+2 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,63 (+2 коп.)

Как отмечалось ранее, курс валют в Украине перед Новым годом совершил скачок вверх. Так, плавное подорожание доллара сменилось быстрым ростом курса. "Планку" в 40 гривен взято не было, но 39 грн за доллар – да. Если гривна в январе 2024 года будет дешеветь идентичными темпами, как в конце декабря, то курс доллара по 40+ станет реальностью в ближайшие дни.

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