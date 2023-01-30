Лавров выступил с новыми угрозами Польши за помощь Украине

Глава МИД страны-террориста РФ Сергей Лавров обвинил Польшу и страны Балтии в, мол, развязывании "жесткой русофобской кампании" в 2022 году и пригрозил разорвать дипотношения.

Об этом Лавров заявил на пресс-конференции 30 января, цитируют его российские пропагандистские СМИ.

Лавров заявил, что в прошлом году, когда РФ полномасштабно напала на независимую Украину, а страны Балтии и Польша начали существенно помогать Киеву и поддерживать украинцев, произошла "катастрофическая деградация отношений с Польшей и странами Балтии". По его словам, взаимодействие по всем направлениям прекращено или сведено к нулю.

Российский министр утверждает, что это, мол, связано с "жесткой русофобской кампанией", которую, по его словам, якобы развернули, в частности, и в Польше.

Лавров также допустил вероятность разрыва дипломатических отношений с Польшей и странами Балтии, где, по его мнению, преобладают антироссийские настроения. Он убеждает, что Москва не будет инициировать это, но в случае разрыва дипломатических отношений, по утверждению Лаврова, вся ответственность ляжет на власть этих стран.

"Эти страны пытаются быть опорой любых "антироссийских начинаний" Запада", — заявил Лавров, имея в виду беспрецедентную помощь Западу Украине.

Кроме того, Лавров заявил, что Москва намерена отстаивать свои национальные интересы и пригрозил "долгосрочными последствиями", в случае "любых действий противников".

Напомним, недавно путинский прислужник и главный российский пропагандист Владимир Соловьев снова угрожал Польше якобы "взятием Варшавы".

Как сообщали в Минобороны Польши, крайне высока вероятность войны с участием Варшавы, поэтому внешняя и оборонная политика страны должна быть направлена на укрепление отношений с единомышленниками во всем мире.

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