Лесные пожары в США: четыре человека пропали без вести

Лесные пожары в США: четыре человека пропали без вести

Все пропавшие без вести были из разрушенного пожаром города Гринвилл.

Власти в округе Плумас, что в американском штате Калифорния заявили о розыске четырех человек, которые пропали без вести в результате крупного природного пожара под названием "Дикси".

"Продолжаются поиски четырех числящихся пропавшими без вести жителей. В поиске указанных лиц запрошена помощь общественности и СМИ", — сообщается в информации офиса шерифа округа в Facebook.

Заметим, что все пропавшие без вести были из разрушенного пожаром города Гринвилл.

Добавим, что пожар "Дикси", начавшийся в середине июля, является крупнейшим пожаром в США и вторым по величине лесным пожаром в истории штата.

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Об этом заявил представитель пожарной службы Калифорнии, — пишет Axios.

По мнению департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, пожар охватил свыше 463 тыс. акров (более 187 тыс. га - ред.) и пока локализован только на 21 %.

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