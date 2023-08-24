Макрон заявил, что он готов снова поговорить с Путиным

Во время разговора с диктатором Макрон будет говорить о безопасности на территории Европы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что он готов провести переговоры с российским диктатором Путиным, когда "это было полезным".

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Об этом информирует Le Point.

Макрон заявил, что во время разговора с диктатором он будет говорить о вопросах безопасности на территории Европы.

"НАТО и Евросоюз являются частью более широкого переговорного процесса. В конце концов, нам придется перестраивать геополитическую архитектуру Европы. Именно за это я выступал в разговоре с Владимиром Путиным", — сказал Макрон.

На вопрос о том, разорвал ли он связь с российским диктатором, Макрон ответил, что: "я снова поговорю с ним, когда это будет полезно".

Напомним, ранее сообщалось, что Турецкий президент Реджеп Эрдоган планирует посетить с визитом Россию и провести встречу с Путиным.

Кроме того, мы ранее информировали, что американский миллиардер Илон Маск 2022 лично разговаривал с диктатором Путиным и консультировался с Кремлем относительно "окончания войны в Украине".

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