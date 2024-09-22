Маск обещает запустить 5 миссий на Марс в ближайшие два года

Удачная посадка на Красную планету всех беспилотных кораблей создаст возможность для полета с экипажем.

Компания SpaceX планирует в ближайшие два года запустить "около пяти" беспилотных миссий на Марс с помощью многоразовой ракеты-носителя Starship.

Об этом объявил в воскресенье, 22 сентября, американский миллиардер, основатель и главный исполнительный директор космической компании Илон Маск в сообщении на платформе X.

"Если все они благополучно приземлятся, то через четыре года возможны полеты с экипажем", — сказал он.

Илон Маск добавил, что в случае каких-либо проблем полеты с экипажем будут отложены еще на два года.

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"Независимо от того, что произойдет с успешной посадкой, SpaceX будет экспоненциально увеличивать количество путешествующих к Марсу космических кораблей с каждой возможностью транзита", — сказал основатель SpaceX.

Ранее в этом месяце Маск упомянул о запуске беспилотных кораблей Starship на Марс в сообщении, отметив, что первые корабли Starship на Марс будут запущены через 2 года, когда откроется следующее окно для полета Земля-Марс, то есть расстояние между планетами будет самым близким.

Starship – это полностью многоразовая двухступенчатая ракета-носитель с очень высокой грузоподъемностью, разработанная компанией SpaceX. Это самое тяжелое и мощное такое транспортное средство, которое когда-либо запускалось.

Конструкция Starship состоит из двух частей: сверхтяжелой ракеты-носителя и собственно космического корабля Starship.

Оба используют тип двигателя Raptor, работающего на метане и жидком кислороде, и является первым массовым двигателем такого типа.

Напомним, более одного года, в течение 378 дней, четыре исследователя жили в симуляторе Mars Dune Alpha в Космическом центре NASA имени Джонсона – там искусственно воссоздали марсианскую среду.

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