Маск обіцяє запустити 5 місій на Марс у найближчі два роки

Успішна посадка на Червону планету усіх безпілотних кораблів створить можливість для польоту з екіпажем.

Компанія SpaceX планує у найближчі два роки запустити "близько п’яти" безпілотних місій на Марс за допомогою багаторазової ракети-носія Starship.

Про це оголосив у неділю, 22 вересня, американський мільярдер, засновник та головний виконавчий директор космічної компанії Ілон Маск у дописі на платформі X.

"Якщо всі вони благополучно приземляться, то через чотири роки можливі польоти з екіпажем", — сказав він.

Ілон Маск додав, що в разі будь-яких проблем польоти з екіпажем будуть відкладені ще на два роки.

Також читайте Трамп пропонує Ілону Маску посаду у разі перемоги на виборах

“Незалежно від того, що станеться з успішною посадкою, SpaceX буде експоненціально збільшувати кількість космічних кораблів, які подорожують до Марса, з кожною можливістю транзиту”, — сказав засновник SpaceX.

Раніше цього місяця Маск згадав про запуск безпілотних кораблів Starship на Марс у дописі, зазначивши, що перші кораблі Starship на Марс будуть запущені через 2 роки, коли відкриється наступне вікно для польоту Земля-Марс, тобто відстань між планетами буде найближчою.

Starship — це повністю багаторазова двоступенева ракета-носій з дуже високою вантажопідйомністю, розроблена компанією SpaceX. Це найважчий і найпотужніший такий транспортний засіб, який коли-небудь запускався.

Конструкція Starship складається з двох частин: надважкої ракети-носія і власне космічного корабля Starship.

Обидва використовують тип двигуна Raptor, який працює на метані та рідкому кисні, і є першим масовим двигуном такого типу.

Нагадаємо, понад один рік, протягом 378 днів, чотири дослідники жили в симуляторі Mars Dune Alpha в Космічному центрі NASA імені Джонсона — там штучно відтворили марсіанське середовище.

Читайте також: