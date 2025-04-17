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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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"Мир в Украине возможен": США сообщили Кремлю о переговорах в Париже

Соединенные Штаты представили всем сторонам контуры крепкого и продолжительного мира.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Кремль

Кремль / © Associated Press

В четверг, 17 апреля, после переговоров в Париже с представителями Украины и европейскими союзниками, государственный секретарь США Марко Рубио пообщался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепа Темми Брюс.

По его словам, госсекретарь передал своему российскому коллеге то же сообщение, которое команда США передала украинской делегации и европейским союзникам в Париже: президент Трамп и Соединенные Штаты хотят, чтобы эта война закончилась, и представили всем сторонам контуры крепкого и продолжительного мира.

«Ободрительное восприятие рамок США в Париже показывает, что мир возможен, если все стороны обяжутся достичь соглашения», — говорится в сообщении.

Напомним, в этот же день американский президент Дональд Трамп заявил, что США должны получить ответ от России по поводу мирных переговоров до 20 апреля , после чего примут решение о последующих действиях.

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