"Мир в Україні можливий": США повідомили Кремль про переговори в Парижі

Кремль / © Associated Press

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У четвер, 17 квітня, після переговорів у Парижі з представниками України та європейськими союзниками державний секретар США Марко Рубіо поспілкувався з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Про це повідомив прессекретар Держдепу Теммі Брюс.

За його словами, держсекретар передав своєму російському колезі те саме повідомлення, яке команда США передала українській делегації та європейським союзникам у Парижі: президент Трамп і Сполучені Штати хочуть, щоб ця війна закінчилася, і представили всім сторонам контури міцного та тривалого миру.

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«Підбадьорливе сприйняття рамок США в Парижі показує, що мир можливий, якщо всі сторони зобов’яжуться досягти угоди», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цього ж дня американський президент Дональд Трамп заявив, що США мають отримати відповідь від Росії щодо мирних переговорів до 20 квітня, після чого ухвалять рішення щодо наступних дій.