"Моя жизнь разрушена": британка вывихнула челюсть, пытаясь запихнуть в рот гамбургер

"Моя жизнь разрушена": британка вывихнула челюсть, пытаясь запихнуть в рот гамбургер

Женщине сделали пять операций после инцидента.

34-летней Холли Стревенс с Портсмута сделали пять операций и вставили 18 винтов на левой стороне лица после того, как она вывихнула челюсть, когда она ела гамбургер.

Об этом пишет издание dailymail.co.uk.

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Женщина утверждает, что теперь ее жизнь разрушена, поскольку она постоянно испытывает боль и страдает от неэпилептических приступов. Из-за боли она не может съесть даже яблоко.

Кроме того, Холли потеряла работу, работая администратором офиса по совместительству, из-за состояния здоровья.

Через три года после инцидента Холли сделали эндопротезирование челюсти с открытым суставом — на коже было сделано разрез для обнажения челюстного сустава. В июле 2017 года хирург заменил ее ткань искусственным диском.

К сожалению, ее состояние не улучшилось, поэтому Холли заставили заменить левую сторону челюсти. У нее остался шрам от мочки уха до уровня бровей.

"Я жалею, что съела бургер. Это изменило мою жизнь. Сейчас я полностью потеряла независимость. Мое психическое здоровье ухудшилось, и я чувствую тревогу", — добавила она.

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