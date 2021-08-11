"Моя жизнь разрушена": британка вывихнула челюсть, пытаясь запихнуть в рот гамбургер

Женщине сделали пять операций после инцидента.
34-летней Холли Стревенс с Портсмута сделали пять операций и вставили 18 винтов на левой стороне лица после того, как она вывихнула челюсть, когда она ела гамбургер.
Об этом пишет издание dailymail.co.uk.
Женщина утверждает, что теперь ее жизнь разрушена, поскольку она постоянно испытывает боль и страдает от неэпилептических приступов. Из-за боли она не может съесть даже яблоко.
Кроме того, Холли потеряла работу, работая администратором офиса по совместительству, из-за состояния здоровья.
Через три года после инцидента Холли сделали эндопротезирование челюсти с открытым суставом — на коже было сделано разрез для обнажения челюстного сустава. В июле 2017 года хирург заменил ее ткань искусственным диском.
К сожалению, ее состояние не улучшилось, поэтому Холли заставили заменить левую сторону челюсти. У нее остался шрам от мочки уха до уровня бровей.
"Я жалею, что съела бургер. Это изменило мою жизнь. Сейчас я полностью потеряла независимость. Мое психическое здоровье ухудшилось, и я чувствую тревогу", — добавила она.
Ранее стало известно, что 32-летняя жительница валлийского города Суонси Бекки Тернер решилась на ампутацию ноги ради сохранения ребенка.