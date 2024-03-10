Мужчина на автомобиле протаранил ворота Букингемского дворца – подробности

Вооруженная полиция задержала подозреваемого с поличным.
Полиция Лондона задержала мужчину после того, как он на автомобиле врезался в ворота Букингемского дворца – официальную резиденцию монархов Великобритании. Инцидент произошел около 2:33 в ночь на 9 марта.
Об этом пишут The Telegraph и Express.
"Я услышал громкий удар, посмотрел и увидел, что машина врезалась в Букингемский дворец", – рассказал один из свидетелей происшествия.
Как рассказали правоохранители, сообщений о пострадавших не поступало. Продолжаются следственные действия по установлению обстоятельств.
"Вооруженные офицеры задержали мужчину на месте происшествия по подозрению в совершении преступления. Его доставили в больницу", — прокомментировал представитель полиции.
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