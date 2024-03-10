Мужчина на автомобиле протаранил ворота Букингемского дворца – подробности

Полиция Лондона задержала мужчину после того, как он на автомобиле врезался в ворота Букингемского дворца – официальную резиденцию монархов Великобритании. Инцидент произошел около 2:33 в ночь на 9 марта.

Об этом пишут The Telegraph и Express.

"Я услышал громкий удар, посмотрел и увидел, что машина врезалась в Букингемский дворец", – рассказал один из свидетелей происшествия.

Как рассказали правоохранители, сообщений о пострадавших не поступало. Продолжаются следственные действия по установлению обстоятельств.

"Вооруженные офицеры задержали мужчину на месте происшествия по подозрению в совершении преступления. Его доставили в больницу", — прокомментировал представитель полиции.

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