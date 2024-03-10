Битва за Херсонщину: оккупанты подозрительно притихли — Гуменюк

В течение двух последних дней россияне не совершали штурмовых действий на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Пока наблюдаем у них глубокую задумчивость, потому что в течение двух суток нет штурмовых действий, но все же у врага даже на тех позициях, которые неподалеку от наших плацдармов, очень мощные потери. Если поговорить о минувших сутках, то более 50 оккупантов уничтожено, около 40 — в районе Крынок", — отметила спикер.

"Логистика врага усложнена, потому что мы продолжаем расширять сектор своего влияния на враждебное перемещение. Мы говорили о необходимости зачистки полосы в 20-30 километров для того, чтобы облегчить жизнь правого берега, чтобы туда не могла достигать артиллерия вражеского. За минувшие сутки минус 10 артиллерий установок врага, мы продолжаем их отвергать", — добавила Гуменюк.

Ранее Силы обороны юга Украины сообщили, что ВСУ расширяют плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области.

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