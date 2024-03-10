Битва за Херсонщину: окупанти підозріло притихли - Гуменюк

Упродовж двох останніх днів росіяни не здійснювали штурмових дій на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк

"Наразі спостерігаємо в них глибоку задумливість, бо протягом двох діб немає штурмових дій, але все ж таки у ворога навіть на тих позиціях, які неподалік наших плацдармів, дуже потужні втрати. Якщо поговорити про минулу добу, то понад 50 окупантів знищено, близько 40 — у районі Кринок", - зазначила речниця.

"Логістика ворога ускладнена, бо ми продовжуємо розширювати сектор свого впливу на вороже переміщення. Ми говорили про необхідність зачищення смуги у 20-30 кілометрів для того, щоб полегшити життя правого берега, щоб туди не могла досягати артилерія ворожа. За минулу добу мінус 10 артилерійських установок ворога, ми продовжуємо їх відкидати", - додала Гуменюк.

Раніше Сили оборони півдня України повідомили, що ЗСУ розширюють плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Читайте також: