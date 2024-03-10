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Чоловік на автівці протаранив ворота Букінгемського палацу – подробиці

Чоловік на автівці протаранив ворота Букінгемського палацу – подробиці

У Лондоні автівка протаранила ворота Букінгемського палацу / Фото: The Telegraph

Озброєна поліція затримала підозрюваного на місці злочину.

Поліція Лондона затримала чоловіка після того, він на автомобілі врізався у ворота Букінгемського палацу – офіційну резиденцію монархів Великої Британії. Інцидент стався близько 2:33 у ніч проти 9 березня.   

Про це пишуть The Telegraph та Express

"Я почув гучний удар, подивився і побачив, що машина врізалася в Букінгемський палац", - розповів один із свідків події.

Як розповіли правоохоронці, повідомлень про постраждалих не надходило. Тривають слідчі дії для встановлення обставин.

"Озброєні офіцери затримали чоловіка на місці події за підозрою у скоєнні злочину. Його доставили до лікарні", - прокоментував речник поліції.

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