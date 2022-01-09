На фоне протестов в Казахстане приостановили работу обменники

На фоне протестов в Казахстане приостановили работу обменники

Сколько будут продолжаться ограничения, неизвестно.

Национальный банк Казахстана после охвативших страну массовых протестов приостановил работу валютных обменных пунктов.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Казахстана.

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Решения объяснили необходимостью обеспечить безопасность сотрудников и клиентов обменников. "Деятельность обменных пунктов банков второго уровня и уполномоченных организаций тоже временно прекращается", — говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что из-за нестабильной работы Интернета, а также проведение антитеррористической операции возобновления работы банковской системы будут проводить в несколько этапов.

Напомним, несколько дней подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке. С 6 января в Казахстан от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ) стали прибывать миротворческие силы.

Уже 7 января вечером власти Казахстана сообщили о взятии под контроль городов и почти полном восстановлении порядка.