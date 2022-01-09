На тлі протестів у Казахстані призупинили роботу обмінники

На тлі протестів у Казахстані призупинили роботу обмінники

Скільки триватимуть обмеження, невідомо.

Національний банк Казахстану після масових протестів, які охопили країну, призупинив роботу валютних обмінних пунктів.

Про це повідомили у пресслужбі Національного банку Казахстану.

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Рішення пояснили необхідністю забезпечити безпеку співробітників і клієнтів обмінників. "Діяльність обмінних пунктів банків другого рівня і уповноважених організацій також тимчасово припиняється", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зауважили, що через нестабільну роботу Інтернету, а аткож проведення антитерористичної операції відновлення роботи банківської системи будуть проводити у кілька етапів.

Нагадаємо, декілька днів поспіль у Казахстані тривали протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорстокіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку. Від 6 січня до Казахстану від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ) почали прибувати миротворчі сили.

Вже 7 січня ввечері влада Казахстану повідомила про взяття під контроль міст і майже повне відновлення порядку.