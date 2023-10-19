На фоне трудоустройства украинцев в Европе уменьшился дефицит рабочей силы – еврокомиссар

После начала полномасштабного вторжения произошел серьезный наплыв украинцев в страны Европейского Союза. Они получили доступ к рынку труда, что помогло улучшить показатели по трудоустройству в ЕС.

Об этом сказал Еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав Николя Шмидт в интервью "Радио Свобода".

Более миллиона украинцев подписали контракт

Как отметил Шмидта, в 11 странах центральной и восточной Европы нашли работу более 60% украинцев трудоспособного возраста. Ранее они были зарегистрированы в качестве искателей.

"Это оказало определенное влияние на улучшение ситуации с дефицитом рабочей силы на многих европейских рынках труда", — отметил еврокомиссар.

Пока точной цифры по всем странам нет. Предварительно речь идет об около 1,5 миллиона украинцев. Такая цифра, говорит Шмидт, зафиксирована по состоянию на апрель 2023, когда люди подписали контракт, найдя работу.

Напомним, среди беженцев из Украины в Германии втрое увеличилась доля мужчин по сравнению с периодом начала полномасштабной войны.

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