Над США заметили таинственный воздушный шар

Если шар приблизится к земле, американские военные сбьют его.

У побережья Гавайи, США, на выходных заметили воздушный шар. В настоящее время американские военные отслеживают неизвестный объект.

Об этом сообщили официальные лица в понедельник, 1 мая, передает Yahoo.

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По информации СМИ, его происхождение неизвестно. Пока нет никаких признаков того, что она маневрировала или руководствовалась иностранным лицом. Она была обнаружена и наблюдалась на высоте примерно 36 000 футов (10 972,8 м) над Тихим океаном 28 апреля.

Военные США утверждают, что воздушный шар не представляет угрозы для воздушного движения или национальной безопасности.

Американский чиновник, захотевший залиться анонимом, сказал NBC News, что пока неясно, является ли объект метеорологическим шаром. По его словам, он не передает сигналы.

Сейчас воздушный шар движется в сторону Мексики. Если он приблизится к земле, может, США его сбьют.

Напомним, в феврале 2023 года американские военные сбили китайский воздушный шар . По информации СМИ, шар являлся частью широкомасштабной программы наблюдения, которую проводит Пекин, а также направлен на Японию, Индию, Вьетнам, Тайвань и Филиппины.

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