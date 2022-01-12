Нашли вейпы и покурили: 12-летний мальчик умер, еще один ребенок – в коме

Нашли вейпы и покурили: 12-летний мальчик умер, еще один ребенок – в коме

Трагедия произошла два дня назад, когда 12-летний брат с сестрой 17 лет ушли ночевать к совершеннолетней подруге.

В российском Бийске 12-летний подросток скончался после того, как покурил вейп, его старшая сестра с подругой госпитализирована. По факту возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash в среду, 12 января.

"Дети нашли вейпы, покурили и почувствовали себя плохо. Утром бабушка нашла их без сознания. Мальчик умер, девочек отвезли в больницу. Предварительно, они в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

Пострадавшие девочки – студентки бийского колледжа. Одна из них сейчас находится в коме, уточнил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что за день до случившегося одна из госпитализированных студенток сняла для соцсетей видео, на котором она курила и пела песню: "Я курю весь день, пока мне не станет плохо".

Как сообщали в Минздраве, более 8 млн человек в мире умирают из-за болезней, вызванных употреблением табака. А в Украине курение уносит в среднем 85 тысяч жизней в год.

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