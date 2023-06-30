Неизвестные беспилотники атаковали базу ЧВК "Вагнер" в Ливии

В Ливии беспилотники совершили атаку на авиабазу Аль-Харруба, расположенную в 150 км к юго-западу от города Бенгази и используемую наемниками российской военизированной группировки ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает в пятницу, 30 июня, Al Jazeera со ссылкой на местные информационные сайты.

По предварительной информации, атака на базу "вагнеровцев" не привела к потерям.

В отчетах, опубликованных ливийскими и арабскими сайтами, говорится, что к воздушным налетам причастны вооруженные силы признанного ООН правительства разделенной Ливии. Однако представители официального ливийского правительства опровергли эти сообщения.

“Ни один из наших самолетов не нацелился ни на какое-либо место на востоке. Эти сообщения направлены на то, чтобы разжечь новую войну между ливийскими братьями и втянуть Ливию в региональный конфликт”, — заявил начальник штаба армии генерал Мохаммад аль-Хаддад.

В министерстве обороны Ливии заявили, что не нарушали перемирие, которое было подписано в октябре 2020 года с генералом Халифой Хафтаром и положило конец его неудавшемуся нападению на столицу.

Бойцы группы "Вагнера" вместе с наемниками из Чада, Судана, Нигера и Сирии помогали Хафтару в битве за Триполи.

После свержения в 2011 году ливийского диктатора Муаммара Каддафи эта североафриканская страна остается разделенной между временным правительством, базирующимся в Триполи на западе, и группировкой генерала Хафтара, контролирующей восток страны.

"Вагнеровцы" до сих пор остаются активными в богатой нефтью восточной Ливии, а также на юге страны, хотя некоторые уехали воевать в Мали или в Украину, поддерживая вторжение российской армии.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что будущее контрактов, подписанных между разными африканскими странами и наемниками Вагнера, является делом тех правительств, которые заключили такие соглашения.

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