Невідомі безпілотники атакували базу ПВК “Вагнер” у Лівії

У Лівії безпілотники здійснили атаку на авіабазу Аль-Харруба, яка розташована за 150 км на південний захід від міста Бенгазі та яку використовують найманці російського воєнізованого угруповання ПВК “Вагнер”.

Про це повідомляє в п’ятницю, 30 червня, Al Jazeera з посиланням на місцеві інформаційні сайти.

За попередньою інформацією, атака на базу “вагнерівців” не призвела до втрат.

У звітах, опублікованих лівійськими та арабськими сайтами, говориться, що до повітряних нальотів причетні збройні сили визнаного ООН уряду розділеної Лівії. Однак, представники офіційного лівійського уряду спростували ці повідомлення.

“Жоден із наших літаків не націлився на будь-яке місце на сході. Ці повідомлення спрямовані на те, щоб розпалити нову війну між лівійськими братами і втягнути Лівію в регіональний конфлікт”, - заявив начальник штабу армії генерал Мохамад аль-Хаддад.

У міністерстві оборони Лівії заявили, що не порушували перемир’я, яке було підписане в жовтні 2020 року з генералом Халіфою Хафтаром і поклало край його невдалому нападу на столицю.

Бійці групи “Вагнера” разом з найманцями з Чаду, Судану, Нігеру та Сирії допомагали Хафтару в битві за Тріполі.

Після повалення у 2011 році лівійського диктатора Муаммара Каддафі ця північноафриканська країна залишається розділеною між тимчасовим урядом, що базується в Тріполі на заході, та угрупованням генерала Хафтара, яке контролює схід країни.

“Вагнерівці” досі залишаються активними в багатій нафтою східній Лівії, а також на півдні країни, хоча деякі виїхали воювати в Малі чи в Україну, підтримуючи вторгнення російської армії.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що майбутнє контрактів, підписаних між різними африканськими країнами та найманцями “Вагнера”, є справою тих урядів, які уклали такі угоди.

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