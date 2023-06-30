Тіна Кароль у мереживній кофтинці продемонструвала пишний бюст

Українська співачка Тіна Кароль привернула увагу шанувальників пікантною світлиною.

Виконавиця опублікувала в Instagram-stories нове фото зі студії звукозапису, де активно працює над створенням своїх хітів. Кароль зробила селфі на тлі мікшерного пульту.

У кадрі Тіна позувала без макіяжу з недбало зібраним волоссям. Свій пишний бюст співачка підкреслила напівпрозорою мереживною кофтинкою чорного кольору з глибоким декольте.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Світлина швидко розлетілася по фанатським паблікам зірки у Мережі, де шанувальники наробили Тіні компліментів: "Яка гарна", "Просто вогонь", "Дуже ефектна", "Ох, ці очі".

До речі, нагадаємо, що днями стало відомо, що Тіна Кароль увійшла до списку членів журі престижної музичної премії "Греммі" та тепер буде обирати переможців.

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