Тина Кароль в кружевной кофточке продемонстрировала пышный бюст

Украинская певица Тина Кароль привлекла внимание поклонников пикантной фотографией.

Исполнительница опубликовала в Instagram-stories новое фото из звукозаписывающей студии, где активно работает над созданием своих хитов. Кароль сделала селфи на фоне микшерного пульта.

В кадре Тина позировала без макияжа с небрежно собранными волосами. Свой пышный бюст певица подчеркнула полупрозрачной кружевной блузкой черного цвета с глубоким декольте.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Фотография быстро разлетелась по фанатским пабликам звезды в Сети, где поклонники наделали Тени комплиментов: "Какая красивая", "Просто огонь", "Очень эффектная", "Ох, эти глаза".

Кстати, напомним, что на днях стало известно, что Тина Кароль вошла в список членов жюри престижной музыкальной премии "Грэмми" и теперь будет выбирать победителей.

Читайте также: