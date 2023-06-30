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Тина Кароль в кружевной кофточке продемонстрировала пышный бюст

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
501
Время на прочтение
1 мин
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Тина Кароль в кружевной кофточке продемонстрировала пышный бюст

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Звезда поделилась новым фото.

Украинская певица Тина Кароль привлекла внимание поклонников пикантной фотографией.

Исполнительница опубликовала в Instagram-stories новое фото из звукозаписывающей студии, где активно работает над созданием своих хитов. Кароль сделала селфи на фоне микшерного пульта.

В кадре Тина позировала без макияжа с небрежно собранными волосами. Свой пышный бюст певица подчеркнула полупрозрачной кружевной блузкой черного цвета с глубоким декольте.

Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol
Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Фотография быстро разлетелась по фанатским пабликам звезды в Сети, где поклонники наделали Тени комплиментов: "Какая красивая", "Просто огонь", "Очень эффектная", "Ох, эти глаза".

Кстати, напомним, что на днях стало известно, что Тина Кароль вошла в список членов жюри престижной музыкальной премии "Грэмми" и теперь будет выбирать победителей.

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Дата публикации
Просмотры
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