Норвегия передаст Украине $600 млн: на что потратят деньги

Владимир Зеленский уже поблагодарил власти за поддержку.

Парламент Норвегии проголосовал за выделение 7 млрд норвежских крон (600 млн долларов) на военную помощь Украине. Большинство этих средств, а именно 6 млрд крон, будут направлены на поставку нашему государству средств противовоздушной обороны.

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, сообщает VG.

По его словам, общая сумма норвежской помощи Киеву в 2024 году достигнет 22 млрд. крон прямой поддержки.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил норвежских союзников за увеличение финансовой помощи Украине в 2024 году.

"Очень важно, что большинство этих средств будут направлены на усиление противовоздушной обороны Украины, что является нашим высоким приоритетом для защиты жизни людей. Ценим неизменную поддержку со стороны Норвегии, понимание наших неотложных потребностей и готовность быть рядом с нами в решающее время", — написал Зеленский.

Напомним, в мае 2023 года Норвегия заявила, что имеет для Украины пятилетнюю программу военной помощи.

Ранее сообщалось, что Норвегия планирует передать Украине 22 истребителя F-16.

Кроме того, мы ранее информировали, что Норвегия выделит более 150 млн долларов для помощи Украине.

Читайте также: