Объявлен набор в экспедицию к затонувшему "Титанику": сколько стоит билет

Объявлен набор в экспедицию к затонувшему "Титанику": сколько стоит билет

Туристов будут спускать на глубину в несколько тысяч метров.

Летом 2022 года состоится очередная экспедиция с погружением к затонувшему в 1912 году кораблю "Титаник". Каждый, кто приобретет билет за 250 тысяч долларов, сможет на подводном аппарате "Титан" увидеть своими глазами, в каком состоянии знаменитый корабль, который лежит на дне Атлантического океана на глубине около 4 километров.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Путешественники и специалисты компании отправятся из города Сент-Джонс, расположенного на Атлантическом побережье Канады. Далее корабль преодолеет около 600 км к месту аварии "Титаника".

После этого на пятиместном подводном аппарате "Титан" участники экспедиции спустятся к затонувшему кораблю. Погружение будет длиться от 8 до 10 часов.

"Титаник" плыл из Саутгемптона (Англия) в Нью-Йорк, когда 14 апреля 1912 года во время пересечения Атлантики столкнулся с айсбергом. По подсчетам, в ледяной воде погибли 1500 человек.

Американская компания RMS Titanic, Inc. хочет извлечь из затонувшего корабля беспроводной телеграфный аппарат "Маркони", транслировавший сигналы беды с корабля в первые часы 15 апреля 1912 года, что помогло спасти жизнь около 700 человек на спасательных лодках.

Однако правительство США выступает против этих планов, утверждая, что эта операция нарушит федеральный закон и международное соглашение о признании затонувшего корабля памяткой.

Как сообщалось, останки легендарного "Титаника", пролежавшего 107 лет на глубине 3750 метров, быстро разрушают время и бактерии. "Титаник" атакуют мощные течения, солевая коррозия и бактерии. Больше всего повреждений с правого борта, где располагались офицерские каюты. Ученые уверены, что в ближайшие несколько лет состояние корабля будет ухудшаться гораздо быстрее. Он может исчезнуть уже через два десятилетия.

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