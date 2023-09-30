"Они не едут, а лечат зубы!": лидер немецкой оппозиции упрекнул беженцев

В последние дни вокруг высказывания Фридриха Мерца, лидера консервативного Христианско-демократического союза (ХДС), который является крупнейшей оппозиционной партией страны, ведется немало обсуждений. В теледебатах на Welt-TV он выступил с критикой миграционной политики правительства и упрекнул, что беженцы мешают гражданам получать лечение в клиниках.

Об этом сообщает "BILD на русском".

Что сказал политик

Мерц посетовал, что беженцы занимают очереди в стоматологиях, а граждане ФРГ не могут попасть на прием.

"Трехстам тысячам просителей отказано в приюте, но они не едут, получают полные льготы и полную медицинскую помощь. Они сидят у врача и делают зубы, а рядом немецкие граждане не могут записаться на прием", — заметил оппозиционер.

Такие высказывания повлекли за собой волну дискуссий, в которых люди разделились на несколько лагерей. Одни обвинили Мертвеца в популизме и разжигании ненависти. Некоторые даже потребовали возбудить против него уголовное дело. Другие же считают, что он затронул правильный и наболевший вопрос. В ХДС поддержали своего лидера.

В свою очередь, колумнист BILD Франц-Йозеф Вагнер подчеркнул: в стране каждый нуждающийся в помощи обязательно ее получает.

"Дорогой Фридрих Мерц, ток-шоу не для Вас. Вы слишком вспыльчивы и не хладнокровны. Вы произносите фразы, от которых отвисает челюсть. Любой в Германии, у кого что-то болит, получит лечение. Последние несколько недель у меня были проблемы с зубами. Мой стоматолог первым принимал тех, у кого самая пухлая щека. Неважно, беженец он или немец", – написал он.

Напомним, в Берлине из-за резкого роста количества ищущих убежищ людей создадут тысячи дополнительных мест. Такое решение принял Сенат во вторник, 26 сентября.

Читайте также: