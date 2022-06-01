ОПЕК может исключить Россию из нефтяного соглашения — СМИ

Некоторые члены ОПЕК рассматривают возможность исключения России из нефтяного соглашения через санкции и эмбарго.

Некоторые члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) рассматривают вариант приостановления соглашения с Россией, поскольку санкции Запада влияют на ее способность производить больше.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на СМИ и делегатов ОПЕК.

Исключение России может способствовать увеличению добычи нефти другими странами, в частности Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и других членов ОПЕК.

После полномасштабного вторжения России в Украину, цены на нефть взлетели свыше $100 за баррель. А страны, включая США, призвали увеличить добычу, чтобы снизить цены.

Напомним, США призвали страны сделать больше, чтобы снизить зависимость от энергоносителей РФ.

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