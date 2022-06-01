ОПЕК може виключити Росію з нафтової угоди - ЗМІ

Деякі члени ОПЕК розглядають можливість виключення Росії з нафтової угоди через західні санкції та ембарго.

Деякі члени Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) розглядають варіант призупинення угоди з Росією, оскільки санкції Заходу впливають на її спроможність виробляти більше.

Про це пише Reuters, посилаючись на ЗМІ та делегатів ОПЕК.

Виключення Росії може посприяти збільшенню видобутку нафти іншими країнами, зокрема, Саудівською Аравією, Об’єднаними Арабськими Еміратами та інших членів ОПЕК.

Після повномасштабного вторгнення Росії до України, ціни на нафту злетіли до понад $100 за барель. А країни, включаючи США, закликали збільшити видобуток, щоб знизити ціни.

Нагадаємо, США закликали країни зробити більше, аби зменшити залежність від енергоносіїв РФ.

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